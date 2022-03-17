ФСБ затримало заступника директора Росгвардії Гаврилова, – журналіст

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Затримано директора Росгвардії Романа Гаврилова . Про це, посилаючись на незалежні джерела, розповів на своїй сторінці у Твіттері розслідувач Bellingcat, журналіст Христо Грозєв.

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"Три незалежні джерела повідомляють, що заступника начальника Росгвардії (підрозділи внутрішньої армії РУ, яка зазнала колосальних втрат в Україні) генерала Романа Гаврилова затримала ФСБ. Гаврилов також раніше працював у ФСО, службі безпеки Путіна", – написав він.

Одне джерело зазначило, що Гаврилов був затриманий за "витік військової інформації, що призвела до загибелі людей", а два інших кажуть, що це було за "марнотратство пального".

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