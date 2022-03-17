ФСБ затримало заступника директора Росгвардії Гаврилова, – журналіст

/ Фото: Колаж: Сьогодні
Затримано директора Росгвардії Романа Гаврилова . Про це, посилаючись на незалежні джерела, розповів на своїй сторінці у Твіттері розслідувач Bellingcat, журналіст Христо Грозєв.
"Три незалежні джерела повідомляють, що заступника начальника Росгвардії (підрозділи внутрішньої армії РУ, яка зазнала колосальних втрат в Україні) генерала Романа Гаврилова затримала ФСБ. Гаврилов також раніше працював у ФСО, службі безпеки Путіна", – написав він.
Одне джерело зазначило, що Гаврилов був затриманий за "витік військової інформації, що призвела до загибелі людей", а два інших кажуть, що це було за "марнотратство пального".
Війна в Україні 17 березня
- Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що на українській землі знайшли свою смерть 15 тисяч військових Росії . Наразі окупанти уникають ближніх боїв, а удари завдають з повітря.
- Противник продовжує атакувати Україну. Ворог повною мірою не досяг жодної стратегічної мети наступальної операції .
- Українські військові збили ще два літаки російських окупантів . Було знищено штурмовик Су-25 ("Грач") та винищувач Су-35 у небі над Київською областю.
- Ворог окупував близько 70% території Луганської області. Там уже починають підключати російське телебачення, щоб поширювати російську пропаганду та фейки.
- Командири армії агресора втікають, залишаючи солдатів без їжі та зброї: про це йдеться у перехопленій розмові окупанта з батьками.
- Російські військові наступають на двох напрямках, на інших – зміцнюють позиції та проводять перегрупування, повідомили у Генштабі ЗСУ.