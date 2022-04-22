ФСБ почала "кришувати" російських військових-мародерів – перехоплення розмови

Окупанти звинувачують у всьому працівників ФСБ / Колаж "Сьогодні"
ФСБ почала забирати у російських окупантіввсе, що вони вкрали в Україні та обіцяють не притягувати до кримінальної відповідальності.
Про це повідомляє СБУ.
У розмовах російські військові кажуть своїм родичам, що у них все відібрали працівники ФСБ.
- "Я вже нічого не вивезу. 63 айфони було. 13-х, на 512 гігабайт, Pro Max. Скільки б бабок було!"
- "І куди ви поділи це все?"
- "Фебси відібрали! ФСБшники".
"Напевно, після масового виходу західних брендів з ринку РФ ФСБ отримала нове стратегічне завдання щодо "імпортозаміщення". Принаймні для свого керівництва", – йдеться у повідомленні.
Звірства військових РФ шокують навіть прихильників "русского мира"
Служба безпеки України раніше оприлюднила перехоплену розмову мешканки Запорізької області зі своїм племінником – бойовиком "ДНР". Жінка розповіла, як військові РФ тероризують мешканців окупованих територій.
"Ми їм пиріжки, ми їм ковбаси... А вони залазять у будинки, ґвалтують дітей та стріляють у ноги", – ридає жінка.
За її словами, російські військові "під'їжджають та питають у хлопців, де тут молоді дівчата – міняють на солярку".