Ліхтар у вікні та фото блокпостів: у Києві патрульні затримали чергових шанувальників "російського світу"

Патрульні поліцейські Києва затримують підозрюваних у причетності до ДРГ. Фото: колаж "Сьогодні"

Столичні правоохоронці продовжують затримувати шанувальників "російського світу". Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва.

Так, у ніч на 23 березня копи отримали повідомлення про те, що у вікні 14-го поверху одного з будинків на Оболонському проспекті світиться зелений ліхтар. Поліцейські перевірили будинок та в одній із квартир виявили громадянина "братського народу", який без запрошення перебуває на території України.

Реклама

"Ще одного "непроханого гостя" з Архангельської області московії затримали на проспекті Свободи", – розповіли у Патрульній поліції.

Правоохоронці також зазначили, що за підозрою у причетності до диверсійної діяльності ворога було затримано громадянина України.

"Патрульні зупинили громадянина, яакий фотографував околиці. Під час перевірки телефону у нього знайшли багато фотографій блокпостів. За словами затриманого, відправляв їх мамі та братові до Європи. Чи це так, перевірять відповідні служби. Усіх затриманих доставлено до районних управлінь та передано співробітникам СБУ. для перевірки", – поінформували у пресслужбі Патрульної поліції.

Реклама

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Києві затримали російського диверсанта, який не зміг вимовити слово паляниця.

Також ми писали, що у київському метро поліція затримала п'ятьох диверсантів. В одного при собі був плюшевий ведмедик із зашитими всередині патронами. Інший через месенджери передавав ворогові оперативну інформацію щодо українських військових.