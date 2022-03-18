"Фантастичний сюжет". У Зеленського відповіли на погрози РФ застосувати ядерну зброю

Подоляк відповів, чи може РФ застосувати ядерну зброю / Фото: Колаж: Сьогодні

Погрози президента РФ Володимира Путіна використати ядерну зброю у відповідь на закриття неба над Україною – "трохи фантастичний сюжет". Війна для РФ буде значно руйнівнішою, якщо окупанти наважаться на використання такої зброї.

Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню Медуза.

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Подоляк вважає, що на переговорах сторони таки підійдуть до мирної угоди.

"В принципі, було б бажання, щоб європейським політикам перестало здаватися, що це дуже сильна загроза. Нехай ухвалять якесь відповідальне рішення. Закрили небо – мирні громадяни не вмирають. Далі війна? Добре, війна. Але тоді війна між арміями, нехай Росія доведе, що вміє воювати. Закрийте небо, нехай хлопці спустяться на землю", – наголосив він.

Загроза ядерної війни

У Білорусі відбувся референдум щодо поправок до Конституції. ЦВК оголосила результати.

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Білорусь фактично анулює статус без'ядерної держави, оскільки за проголосували 65,16% громадян. Таким чином, рішення ухвалено.

Нагадаємо, у Пентагоні відреагували на погрози президента РФ Володимира Путіна про ядерну зброю. Російський лідер привів сили ядерного стримування у стан підвищеної бойової готовності.

За словами чиновника Пентагону, офіційні особи США не сумніваються у прийнятті Путіним подібних рішень. У НАТО зазначили, що готові захистити себе та союзників.