Евакуйовував людей під обстрілами окупантів: історія оперного співака з Полтави

Сергій Іванчук мріяв про кар'єру в Італії, але став волонтером в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

29-річний оперний співак із Полтави Сергій Іванчук евакуйовував людей, коли потрапив під обстріл російських окупантів. З п'ятьма кульовими пораненнями, непритомніючи, він мчав Харковом, щоб доїхати до українського блокпоста. Історію чоловіка розказала журналістка "Сьогодні".

"Я всі кулі відчував"

До війни Сергій Іванчук мріяв про кар'єру в Італії, але сказав, що не шкодує, що повернувся в Україну і став волонтером. Він розповів, що уже попрощався з життям, але лікарі його витягнули буквально з того світу.

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Як зазначається, Сергій після обстрілу має пошкоджену діафрагму, а все тіло просічене осколками та кулями.

"Це в мене отвори після кульових та осколочних. Саме цікаве на спині прям біля хребта... Буквально ще б міліметр – і мені б заділо хребет, а нижче цієї половини вже нічого не лишилося", – сказав він.

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В Україну полтавчанин приїхав за пів року до війни, але планував повертатися в Італію. Однак із перших днів російської окупації зайнявся волонтерством – власною автівкою розвозив гуманітарну допомогу та евакуйовував людей із "найгарячіших" районів Охтирки та Харкова – аж поки 10 березня не потрапив під обстріл.

У його машину влучили більше 30-и куль. Самому дісталося п'ять із них, а в пасажирів – жодного поранення. Сергій мчав кількома районами Харкова, щоб доїхати до українського блокпоста.

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"Я всі кулі відчував. В ноги дві кулі потрапило, спину, легеню, печінку пробило. Але в мене в голові було одне: "Треба довести людей. Я ж їх евакуюю, треба їх врятувати". І я довожу їх до блокпоста і відчуваю, що відключаюся. Я думав, що вмер, вже з життям попрощався. Це було таке 100%-ве відчуття смерті", – розповів чоловік.

Фото: "Сьогодні".

Мати Сергія Олена Іванчук сказала, що він був у тяжкому стані:

"Швидко всі відреагували. Наші військові доставили за 7 хвилин. І наша реанімація. Взагалі я здивована тим подвигом, що вони не живуть вдома, лікарі. З першого дня війни у Харкові вони перебувають у лікарні, їхні сім'ї, тварини навіть".

Лікарі кажуть, що в історії Сергія диво на диві. Кілька міліметрів бракувало, щоб куля потрапила в хребет, в обох ногах дивом не зачепила сухожилля. Якби в машині не було лікарки, яка миттєво закрила рану на спині, то в чоловіка розірвалася б легеня.

Як зазначається, евакуаційним потягом Сергія вивезли з Харкова до Львова, де він продовжує лікування. Єдине, що не змогли врятувати медики, – це фалангу мізинця на лівій руці. Попереду ще операції, але чоловік уже самотужки ходить. Своєю чергою завідувач хірургічного відділення львівської лікарні Гнат Герич сказав, що операційні втручання планують щодо корекції зламу фаланг, а також закриття відкритих ран.

Про справу, якою марив до війни – кар'єру оперного співака, – полтавчанин наразі не думає. Сергій зазначив, що як видужає, то повернеться до волонтерства.

Нагадаємо, професор з Ужгородського нацуніверситету Федір Шандор, який воює за Україну на одному з найскладніших напрямків та веде свої лекції по відеозв'язку прямо з окопу та бліндажа, розповів нам подробиці того, як поєднує бої та навчання студентів.

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