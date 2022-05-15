Нелюди! Російські окупанти цинічно відповіли на перемогу України у Євробаченні

Окупантам не сподобалася перемога України на Євробаченні / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіян розлютила перемога України на Євробаченні та заклик лідера Kalush Orchestra Олега Псюка врятувати Маріуполь. Після цього військові РФ "підготували" бомби для міста.

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Росіяни – не люди. Не звіри. Вони просто нелюді. Ціла нація (за виключенням прошарку на рівні статистичної похибки), яка втратила остаточно щось віддалено схоже на гуманізм та людяність. Ось реакція російських віськових на нашу перемогу на Євробаченні 2022. І ця реакція масово радісно підтримана населенням недоімперії", – йдеться у повідомленні.

Окупанти "підготували" для міста кілька потужних бомб. На них вони розмістили написи:

Kalush, як ви просили. На "Азовсталь".

Help Mariupol, help Azovstal right now.

Євробачення-2022. Почув ZOV, в'є**в Azov.

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Що говорять у РФ про перемогу України?

Росія давно веде компанію проти Євробачення, оскільки ніяк не може його виграти. З 2003 року РФ посіла перше місце на конкурсі лише один раз. А цього року країну усунули від участі у конкурсі через війну в Україні.

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Після перемоги Kalush Orchestra росіяни писали, що українська команда потрапила під загрозу дискваліфікації конкурсу за порушення правил через те, що лідер Kalush Orchestra Олег Псюк закликав світ врятувати Маріуполь.

За словами російських ЗМІ, організатори конкурсу "виправдали їхнє порушення". А у соцмережах пишуть, що конкурс політизований.

Деякі росіяни вважають, що "Україні необов'язково було готуватися до конкурсу, оскільки все було вирішено наперед організаторами".

Kalush Orchestra у фіналі Євробачення-2022: Будь ласка, допоможіть Україні! Маріуполь! Допоможіть "Азовсталі"!

Kalush Orchestra у прямому ефірі Євробачення-2022 не лише розірвали весь зал своїм виступом, але й зробили важливу заяву про війну в Україні.

Будь ласка, допоможіть Україні! Маріуполь! Допоможіть "Азовсталі"! Зараз! – заявив зі сцени фронтмен гурту Олег Псюк.

Незважаючи на те, що перед початком конкурсу багато хто попереджав про те, що учасники не можуть ніяк коментувати політичну ситуацію у світі, Kalush Orchestra порушили усі правила! Музиканти почули всі прохання звернені до них від народу України і все ж таки сказали такі важливі для всіх слова!

Перед початком конкурсу директор Kalush Orchestra Микола Кучерявий заявляв, що колективу суворо заборонили згадувати про війну в Україні.

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