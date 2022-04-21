"Є така професія – батьківщину вбивати": росіяни з українським корінням прийшли на війну

Росіяни продовжують війну проти України / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Через два місяці після початку вторгнення російської армії в Україну з'ясувалося, що низка військових-окупантів є або вихідцями з нашої країни, або мають тут родичів. При цьому деякі з цих окупантів займають керівні посади у російській армії.

Про випадки, коли росіяни приходили воювати проти родичів в Україні, пише сайт "Сьогодні".

Реклама

Уродженець Одеси керує бомбардуванням Маріуполя

Як з'ясували українські розвідники цими днями, знищенням Маріуполя керує уродженець Одеси, 57-річний Кобилаш Сергій Іванович.

"Бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну. Відповідальний за нанесення літаками стратегічної авіації масованих ударів крилатими ракетами по українських містах та об'єктах інфраструктури. Це призвело до значних руйнувань цивільної інфраструктури та жертв серед мирного населення", – повідомило Головне управління розвідки Міноборони України

За офіційними даними української розвідки, під керівництвом Кобилаша важкими бомбардувальниками здійснено килимове бомбардування густонаселених територій міста Маріуполя.

Реклама

"Як командувач дальньої авіації мав безпосереднє відношення до проведення операції російських ВКС у Сирії, під час якої завдавалися ракетно-бомбові удари по території цієї країни, що призвело до масової загибелі місцевого цивільного населення. Це було кваліфіковано міжнародною спільнотою як військовий злочин. У лютому 2017 році за участь у знищенні мирних сирійців указом російського президента нагороджено званням "генерал-лейтенант", – повідомили у ГУР.

Як уточнили в Міноборони, їм відомі й інші випадки, коли росіяни, маючи близьких родичів та коріння в Україні, все ж таки йдуть воювати проти нашої країни. При цьому деякі з них обіймають керівні пости у російській армії.

У жінки з Волині син воює на боці РФ

Нагадаємо, вчора управління СБУ у Волинській області опублікувало звернення місцевої мешканки, у якої син служить в армії РФ і зараз перебуває із окупантами під Херсоном.

Реклама

"Після школи син вступив до військової академії, потім залишився працювати військовим. Хочу звернутися до тебе, сину. Повернися до рідної України. Ти знаєш, які у нас землі, які у нас працьовиті та мирні люди. Ти знаєш, яка сім'я. Тут твоя рідна хата, тут твоя рідня. Тут похований твій батько, тут поховані твої бабусі, котрі тебе дуже любили. Я тебе прошу, сину, і благаю. Склади зброю і повернися в рідну Україну, де на тебе чекає твоя мама і твоя сім'я", – звернулася жінка до сина.

У Шойгу були родичі на Луганщині

В одному зі своїх інтерв'ю Володимиру Познеру міністр оборони Росії Сергій Шойгу розповів, що свого часу у нині окупованому Стаханові Луганської області мешкали його близькі родичі. Там же він був охрещений. За непідтвердженою інформацією, нібито, насильницьким чином. Ось як Шойгу відповів на запитання Познера: "Ні, не можу сказати, що насильницьким, бо це було у п'ятирічному віці. І тепер це закордон. Це було місто Стаханов. Там в Україні жили мої бабуся та дідусь по лінії мами. І ось бабуся мене хрестила. Я бував у цій церкві після цього. Хотів знайти записи в книгах про дату хрещення", – розповів Шойгу.

Росіяни з українським корінням воювали і в 2014 році

Втім, випадки, коли росіяни, які мають коріння в Україні, прийшли воювати проти нашої країни – далеко не поодинокі. Ще у серпні 2014 року співробітники СБУ затримали на Донбасі 10 російських десантників зі зброєю та документами. Російські військовослужбовці стверджували, що заблукали. Під час пресконференції в Києві один із них, єфрейтор Романцев із Новосибірська розповів журналісту "Сьогодні", що його родина з України.

"Моя мама народилася в Україні, тут жила моя бабуся. Про вашу країну вони розповідали лише хороше", – розповів нам тоді Романцев.

Читайте також: