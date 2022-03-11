Ще мінус один: на Чернігівщині військові збили російський Су-34

Захисники Чернігова збили найновіший ворожий бомбардувальник Су-34.
Про це повідомляє оперативне командування "Північ" на своїй сторінці у Facebook.
Деталі
"За попередньою інформацією чернігівські захисники ліквідували ворожий літак! Ще один Су-34 війська окупанта не завдасть шкоди мирним людям. Вірте у своїх захисників!" – йдеться у повідомленні.
Серія авіаударів по Україні 11 березня
Дніпро
Росія завдала ракетних ударів по місту рано вранці 11 березня. Місцеві жителі повідомляють, що по одному з районів Дніпра було завдано ракетних ударів.
Івано-Франківськ
В Івано-Франківську о 7:12 ранку 11 березня було чути вибухи .
Мер міста Руслан Марцінків підтвердив, що у місті пролунали вибухи в районі аеропорту.
Луцьк
Вибухи прогриміли в бік аеродрому. О 5:45 по місту запустили три ракети. На місці виявили двох загиблих військовослужбовців, поранених – шість. Згодом стало відомо, що загинули чотири людини.
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