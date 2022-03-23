ЄС надасть Україні секретну інформацію із супутників – Bloomberg

ЄС схвалив угоду про обмін секретними даними / Фото: Колаж: Сьогодні

Євросоюз схвалив угоду з Україною, яка має на увазі надання Києву засекреченої інформації, зокрема супутникові знімки.

Про це пише видання Bloomberg.

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Спочатку угоду укладуть на один рік і вона може бути продовжена. Посли ЄС були проінформовані щодо угоди на зустрічі 22 березня.

Таку інформацію виданню надав інсайдер.

В Україну необхідно відправити військову місію НАТО

У Європарламенті мають почати думати про створення та спрямування військової місії НАТО в Україну, а також часткове закриття неба над Україною. Про це сказав голова делегації Європарламенту в комітеті Асоціації ЄС-Україна Вітольд Ващиковський, повідомляє "Європейська правда".

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Кроки Європарламенту

"Ми повинні почати думати про лобіювання військової місії НАТО, щоб створити гуманітарні коридори та створити зону, закриту для польотів, хоча б в обмежених районах", – сказав він.

Також Ващиковський заявив, що Європарламент має лобіювати надання більшої кількості зброї для України та посилення оборонної спроможності східного флангу НАТО.

Нагадаємо, лідери США, Франції, Німеччини, Італії та Британії обговорили війну в Україні. Глави цих країн стурбовані тим, що російські окупанти нападають на мирних жителів. Також вони обговорили підтримку України.

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