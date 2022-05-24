Ексвійськовий РФ різко висловився про Путіна та перейшов на бік України (відео)

Російський військовий виступив проти Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Державне бюро розслідувань перевіряє громадян Росії, які проживали в Україні до початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, встановлюють місцеперебування людей, які потенційно можуть становити загрозу національній безпеці. Так, у Харкові перевірили колишнього військовослужбовця РФ.

Про це повідомляє ДБР.

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Працівники ДБР опитали чергового росіянина, який з 2014 року проживає в Україні. Свого часу понад 5 років він проходив службу в сухопутних військах країни-агресорки.

Нині чоловік жорстко засуджує путніський режим і його агресію. На додаток він вступив до тероборони і зі зброєю у руках захищає від окупантів Харків.

"Це зовсім не спецоперація – це геноцид українського народу. Тому я не хочу мати нічого спільного з Росією, і як символ цього знищую свій паспорт РФ", – сказав чоловік, підпаливши свій паспорт.

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