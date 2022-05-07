Дві купи металобрухту. ЗСУ знищили ворожий танк та МТЛБ (фото)

ЗСУ залишили ворога без чергового МТЛБ / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові продовжують знищувати ворожу техніку. Так, бійці територіальної оборони Харкова знищили російський танк та МТЛБ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на сторінці в Facebook .

"Воїни територіальної оборони продовжують завдавати шкоди ворогові. Захисники однієї з бригад знищили МТЛБ та танк російських окупантів", – йдеться у повідомленні.

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Втрати окупантів

Російські окупанти продовжують втрачати особовий склад та військову техніку в Україні . Генеральний штаб Збройних Сил України звітував про орієнтовні втрати противника з початку широкомасштабної війни 24 лютого до 6 травня. За його даними, РФ за цей час втратила майже 25 тисяч солдатів та тисячі бойової техніки. Крім того, за останню добу додався один знищений корабель або катер.

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В Україні з'явився додаток для iPhone, відображає актуальну статистику втрат російських окупантів в онлайн-режимі, яку можна виводити на робочий стіл за допомогою віджету.