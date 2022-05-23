Двадцять країн дадуть Україні військову допомогу — деталі зустрічі "Рамштайн-2" від глави Пентагону

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що 20 країн вирішили направити Києву додаткову військову допомогу. Про це він сказав після завершення другого засідання контактної групи стосовно України, організованого Остіном у понеділок і відомому як "Рамштайн-2". Друге засідання контактної групи пройшло віртуально, передає CNN.

"Приблизно 20 країн оголосили про нову допомогу у сфері безпеки. Багато країн передають вкрай необхідні артилерійські боєприпаси, системи берегової оборони, танки та іншу бронетехніку", — сказав Остін.

Глава Пентагону повідомив, що інші країни взяли на себе нові зобов'язання щодо підготовки українських військових.

Реклама

Хто допомагає Україні

Остін подякував Чехії "за її суттєву підтримку, включно з недавньою передачею бойових вертольотів, танків та ракетних систем".

Крім того, глава Пентагону повідомив про рішення Данії відправити Україні пускову установку протикорабельних ракет "Гарпун" та боєприпаси до неї.

"Я особливо вдячний Данії, яка оголосила сьогодні, що надасть пускову установку "Гарпун" та ракети, щоб допомогти Україні захистити своє узбережжя", — сказав Остін.

Крім того, він схвалив внесок Італії, Греції, Норвегії та Польщі у постачання України артилерією. Окремо Остін наголосив на ролі Британії у координації передачі військової допомоги для України.

Реклама

Буде третя зустріч

У другому засіданні контактної групи взяли участь представники 47 країн, повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

Голова Пентагону Ллойд Остін особисто проведе третє засідання контактної групи стосовно України в Брюсселі 15 червня.

Зазначимо, перша зустріч групи відбулася у квітні на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Реклама

Раніше ми писали: