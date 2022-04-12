Дівчинка з номером мами на спині: історія гучного фото маленької українки

Дворічна Віра Маковій змогла виїхати з України / Фото: Колаж: Сьогодні

Дворічна дівчинка Віра Маковій стала популярною на весь світ завдяки фотографії, зробленій у перші дні війни в Україні. Мати написала у дитини на спині особисті дані, бо боялася втратити її чи загинути.

Як повідомляє "BBC News Русская служба", жінка з дитиною змогла евакуюватися з України.

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33-річна Олександра Маковій зараз перебуває з донькою Вірою на півдні Франції. Вона розповіла, що розмістила в Instagram вірусний знімок, коли вже дісталася Франції.

За словами Маковій, зараз вона сама психологічно розчавлена і досі не оговталася від довгої дороги через Молдову та Румунію. Але вони "оточені любов'ю і турботою", а дитина ні про що не підозрює.

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"З Вірою все добре. Вона надто маленька, щоб зрозуміти, що відбувається. Вона щось відчуває від мене, але сама надто маленька, щоб зрозуміти. Я дуже рада, що у неї такий вік", – розповіла жінка.

Через війну в Україні щодня гинуть діти

В Україні через вторгнення РФ загинули 186 дітей, 344 дитини отримали поранення.

Такі дані 12 квітня оприлюднив Офіс генерального прокурора України.

При цьому зазначається, що цифри не є остаточними. Йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.