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"Дитяча провокація": Зеленський відповів на російський фейк про капітуляцію

Марія Николаєнко
16 березня, 19:17
Президент висміяв спробу росіян деморалізувати українців

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський виступив зі спростуванням чергового фейку ворога. Російські хакери зламали стрічку новин в ефірі "Україна 24" і запустили у ній та на сайті "Сьогодні" фейкову "заяву" Зеленського про капітуляцію.

"Щодо останньої дитячої провокації, що я немов пропоную скласти зброю. Я можу пропонувати скласти зброю лише військовим російської федерації і повертатись додому. А ми вже вдома, ми захищаємо свою землю, своїх дітей, свої сім’ї. Так що ніяку зброю ми складати не збираємось — до нашої перемоги", — сказав президент.

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Нагадаємо, що українців уже попереджали, що росіяни готують такий фейк, щоб деморалізувати населення країни. Сам Зеленський запевнював, що капітуляція неможлива.

Ситуація в Україні 16 березня

  • Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України. Завдання щодо розгрому ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та інші противник не виконав. Окупанта зупинено на Миколаївському напрямку.

  • У ніч проти 16 березня російські окупанти обстріляли з корабля ракетами українське узбережжя поблизу села Тузла на Одещині.

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  • У Борисполі попрощалися з полковником, який загинув у бою в Луганській області.

  • За 20 днів російського вторгнення сили оборони України ліквідували 10 осіб зі складу найвищого командування російських військ.

  • Відновлення України після війни коштуватиме понад 560 млрд доларів, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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