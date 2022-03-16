"Дитяча провокація": Зеленський відповів на російський фейк про капітуляцію

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Президент України Володимир Зеленський виступив зі спростуванням чергового фейку ворога. Російські хакери зламали стрічку новин в ефірі "Україна 24" і запустили у ній та на сайті "Сьогодні" фейкову "заяву" Зеленського про капітуляцію.
"Щодо останньої дитячої провокації, що я немов пропоную скласти зброю. Я можу пропонувати скласти зброю лише військовим російської федерації і повертатись додому. А ми вже вдома, ми захищаємо свою землю, своїх дітей, свої сім’ї. Так що ніяку зброю ми складати не збираємось — до нашої перемоги", — сказав президент.
Нагадаємо, що українців уже попереджали, що росіяни готують такий фейк, щоб деморалізувати населення країни. Сам Зеленський запевнював, що капітуляція неможлива.
Ситуація в Україні 16 березня
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