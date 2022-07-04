"Тримаємо ворога у напрузі": український танкіст розповів про бої з окупантами (відео)

Танкіст "Заєць" розповів про бої з ворогом / Фото: Колаж: Сьогодні
Командир взводу 1-ї окремої танкової Сіверської бригади з позивним "Заєць" розповів про бої проти російських окупантів.
Як повідомляє Telegram-канал радника глави МВС Антона Геращенка, до повномасштабного вторгнення Росії "Заєць" працював у податковій. 24 лютого він добровільно пішов на фронт і тепер мужньо боронить Україну.
"Стріляємо з трьох позицій по ворогу і непогано влучаємо. Є знищена техніка, є втрати ворога, є такі ділянки, що він взагалі відмовляється заходити на нові ділянки, взагалі відступають. Ми їх постійно тримаємо в напрузі", – повідомив танкіст.
Боєць розповів, йому після служби в АТО довелося по-новому звикати до бойових дій.
"Зараз, коли ми виїжджаємо на вогневі позиції стріляти по ворогу, то саме в той момент, коли йде стрільба, навіть по нас йде відповідь, я на це не реагую. У голові тільки крутяться думки, щоб чітко зробити свою роботу, бажано влучити в ворога, знищити техніку, знищити живу силу", – каже "Заєць" і додає, що на його напрямку в танкістів багато роботи.
У Генштабі озвучили втрати ворога
За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.07 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 36 200 (+230) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1589 (+5) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 3754 (+10) од.;
- артилерійських систем – 804 (+3) од.;
- РСЗВ – 246 (+0) од.;
- засобів ППО ‒ 105 (+0) од.;
- літаків – 217 (+0) од.;
- гелікоптерів – 187 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 658 (+4);
- крилатих ракет ‒ 144 (+0);
- кораблів / катерів ‒ 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2629 (+11) од.;
- спеціальної техніки ‒ 65 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках. У Генштабі повідомили, що дані уточнюють.
Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив втрати ворога станом на 4 липня: