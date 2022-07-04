"Тримаємо ворога у напрузі": український танкіст розповів про бої з окупантами (відео)

Танкіст "Заєць" розповів про бої з ворогом / Фото: Колаж: Сьогодні

Командир взводу 1-ї окремої танкової Сіверської бригади з позивним "Заєць" розповів про бої проти російських окупантів.

Як повідомляє Telegram-канал радника глави МВС Антона Геращенка, до повномасштабного вторгнення Росії "Заєць" працював у податковій. 24 лютого він добровільно пішов на фронт і тепер мужньо боронить Україну.

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"Стріляємо з трьох позицій по ворогу і непогано влучаємо. Є знищена техніка, є втрати ворога, є такі ділянки, що він взагалі відмовляється заходити на нові ділянки, взагалі відступають. Ми їх постійно тримаємо в напрузі", – повідомив танкіст.

Боєць розповів, йому після служби в АТО довелося по-новому звикати до бойових дій.

"Зараз, коли ми виїжджаємо на вогневі позиції стріляти по ворогу, то саме в той момент, коли йде стрільба, навіть по нас йде відповідь, я на це не реагую. У голові тільки крутяться думки, щоб чітко зробити свою роботу, бажано влучити в ворога, знищити техніку, знищити живу силу", – каже "Заєць" і додає, що на його напрямку в танкістів багато роботи.

У Генштабі озвучили втрати ворога

За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.07 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 36 200 (+230) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1589 (+5) од.;

бойових броньованих машин ‒ 3754 (+10) од.;

артилерійських систем – 804 (+3) од.;

РСЗВ – 246 (+0) од.;

засобів ППО ‒ 105 (+0) од.;

літаків – 217 (+0) од.;

гелікоптерів – 187 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 658 (+4);

крилатих ракет ‒ 144 (+0);

кораблів / катерів ‒ 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2629 (+11) од.;

спеціальної техніки ‒ 65 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках. У Генштабі повідомили, що дані уточнюють.

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Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив втрати ворога станом на 4 липня: