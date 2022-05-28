Денісова розповіла, як загарбники катують бійців ЗСУ препаратом "М"

Денисова розповіла про тортури, які окупанти застосовували до наших військових / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти вводили українським військовополоненим невідомі препарати на букву "М", після чого вони непритомніли і втрачали пам'ять. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, про звірства окупантів розповіли звільнені з полону українські військові.

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Бійців утримували у підвалах та господарських спорудах. Під час етапування їм замотували очі скотчем, надягали на голову мішок та зв'язували руки мотузками. Бійців перевели до гауптвахтів, слідчого ізолятора в Донецьку та виправної колонії №120. Після цього їх етапували у СІЗО Таганрога та Воронежа.

"З особливою жорстокістю тортури застосовувалися до офіцерського складу Збройних сил України та бійців загону спеціального призначення "Азов". Під час допитів українських військовополонених ставили на коліна, били прикладом від автомата по пальцях ніг та відкритих ран, використовували плоскогубці, закидали петлю на шию та душили. Крім того, катували електрострумом, били киянкою та ногами", – повідомила Денисова.

Також російські військові змушували наших бійців вчити вірш "Вибачте нас, рідні росіяни", гімн РФ, історію створення герба та прапора РФ, у разі відмови – застосовували тортури.

Жінки-військовополонені, які утримувалися в Донецькому СІЗО, розповіли, що у камерах, розрахованих на 2-3 особи, їх було мінімум 17-20. У них не було засобів гігієни та можливості помитися.

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На їхніх очах жорстоко били українських полонених чоловіків, а самих полонянок примушували до статевих актів.

Крім того, пораненим не надавали життєво необхідної медичної допомоги. Також полоненим не давали воду, 1,5 літра води було розраховано на 30-40 осіб, їх обмежували у харчуванні. Денний раціон полонених складався зі шматка хліба та сала. Даючи м'ясо, окупанти знущалися і казали, що воно "людське".

Обмін полоненими

Українських військових, які героїчно тримали оборону заводу "Азовсталь" у Маріуполі, обміняють на полонених російських окупантів.

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Держдума РФ хоче заборонити видачу полонених із числа українських захисників батальйону "Азов" . Пропозицію вніс член комітету з освіти Анатолій Вассерман, який назвав Україну "терористичним угрупованням".