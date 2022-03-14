"Давай, ї*аш": бійці "Азова" розстріляли окупантів у вуличному бою (відео)

Українські військові вже 19-й день захищають нашу країну від російських окупантів. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, ворог продовжує наступальну операцію. Окупанти обстрілюють українські міста та вбивають мирних жителів, але наші бійці безжально знищують російсько-фашистських інтервентів. Весь світ за нас – країни заходу продовжують тиснути на Росію санкціями.