Данілов розповів нову тактику окупантів в Україні

Данілов розповів тактику загарбників/Фото: колаж: "Сьогодні"

Росія через брак можливостей вести бої по всій лінії фронту в Україні змінила тактику. Ворог поступово просувається вперед.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

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Данілов нагадав, що багато військових експертів і розвідок прогнозували швидке захоплення України, проте вона тримає оборону вже понад 130 днів. За словами секретаря РНБО, не існує правил — вони (окупанти — ред.) увірвалися на чужу територію і думають, що мають право поводити себе так, як вважають за потрібне.

"Те, що вони використовують на сьогоднішній день проти нашого мирного населення авіаційні бомби, те, що на сьогоднішній день бомблять мирне населення — це не класична війна, яка прописана в документах, нормах і правилах, що існують на сьогоднішній день у світі. Вони воюють проти мирного населення: проти дітей, проти жінок, проти літніх людей", — підкреслив Данілов.

Чи закінчиться війна, якщо Путіна не стане?

Відхід від влади президента Росії Володимира Путіна не змінить ситуацію в Україні, оскільки у РФ багато тих, хто захоче продовжити воювати з нашою країною. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За словами Данілова, навіть якщо Путіна не стане, то ситуація в Україні навряд чи зміниться.

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"Це помилка, що якщо не буде Путіна, то будуть зміни на користь нашої країни. Там таких путіних дуже багато. Там таких сотні. 85 осіб, які зараз керують РФ, – будь-хто може бути путіним, крім невеликої кількості людей. Це сім чоловік так би мовити "ліберального штибу", — сказав Данілов.

Раніше ми писали, що Шойгу бреше Путіну про хід війни в Україні. Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що Арестович дав новий прогноз щодо закінчення війни в Україні.