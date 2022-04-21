Данілов: Битва за Донбас може бути не останньою

Данілов про битву за Донбас / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що великий наступ російської армії на східному фронті ще не розпочалося. РФ може підтягувати в бій нові ресурси та резерви наступні два-чотири тижні. А битва за Донбас може бути не останньою великою битвою.

Про це Данілов сказав в ефірі радіо НВ.

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"Вчора зранку почалися бої на всій лінії фронту, який є на території Донецької, Луганської та Харківської областей. Але це була їх спроба на міцність наші Збройні сили. Спроба була невдала. На сьогодні вони будуть продовжувати ці спроби. Коли почнеться так званий великий наступ — це питання часу", – сказав секретар РНБО.

Він додав, що ця битва за Донбас може бути не останньою.

"Попереду ще може бути багато різних речей. Це не є, як раніше говорили, останній і рішучий бій. Це один із боїв, який є на території нашої країни, починаючи з 2014 року", – сказав секретар РНБО.

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За словами Данілова, РФ ще може підтягувати в бій нові ресурси та резерви протягом наступних двох-чотирьох тижнів.

РФ провалила перші спроби прориву

ЗСУ скоро завершать "війну на виснаження", – про це заявив журналіст Олексій Бурлаков в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

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Він зазначив, що західні реактивні системи залпового вогню вже прибули до України.

За словами Бурлакова, ситуація на Донбасі тяжка, втім, не без позитивних моментів. Вони в тому, що перші спроби прориву росіян у другій наступальній хвилі виявилися невдалими.

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