Даєш нову серію! У Чорнобаївці потужні вибухи, у небі стовпи диму (фото, відео)

ЗСУ знищили склади окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

ЗСУ вкотре розгромили російських окупантів у Чорнобаївці. Після ранкового удару по ворогові у місті лунають вибухи – у ворога детонують боєприпаси.

Про це повідомив голова Одеської ОВ Сергій Братчук у Telegram-каналі.

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"Знову Чорнобаївка і знову голосно з тривалою детонацією. Сьогодні вранці вийшла нова серія легендарного серіалу. Потужний вибух пролунав у районі аеропорту, де зазвичай кучкуються біля своєї техніки рашисти", – написав Братчук.

Водночас, соцмережі повідомляють про те, що в Чорнобаївці ймовірно горить склад боєприпасів окупантів.

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"У Херсонській області щось сильно горить, є сильний запах гару в повітрі, деталі уточнюються", – повідомляють херсонці.

Також нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко повідомив, що, за його інформацією, в місті горить склад окупантів.

"Чорнобаївка! Дуже потужні вибухи. За моєю інформацією, горить склад боєприпасів та дуже багато техніки рашистів", – написав він у своєму Telegram .

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Крім того, цієї ночі палали та вибухали склади окупантів у Харцизьку та Кадіївці.

Ситуація з боєприпасами у росіян

8 липня в окупованому Росією Шахтарську вночі пролунали вибухи на складі боєприпасів.

5 липня у Кадіївці Луганської області горів склад російських окупантів. Вогонь було видно з різних частин міста.

27 червня на Луганщині зайнялися склади боєприпасів російських окупантів. Це сталося в глибокому тилу, за 50 км від лінії фронту.