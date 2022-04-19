Чмут: російські окупанти змінили характер ведення бою

Тарас Чмут про характер ведення бою з боку Росії / Колаж "Сьогодні"

Характер ведення бою росіянами змінився на відміну того, що було місяць тому. Наступ концентрується лише на кількох напрямках.

Про це повідомляє військовий аналітик Тарас Чмут, пише Дзеркало тижня.

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За словами військового аналітика, більше немає колон по 300 одиниць техніки, наступ ведеться лише на кількох напрямках, а не по всій лінії фронту.

Тарас Чмут стверджує, що тепер Росія просто намагається хоч якось "продати" свою поразку.

Взяти Донбас буде складно

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що російські окупанти намагаються повністю захопити схід України. Однак у них це не виходить.

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"Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк. Вони оголосили, що взяли. Насправді не взяли, там ідуть вуличні бої. А Кремінна — це завдання відрізати ці населені пункти від "великої землі". Інший напрямок — вони від Ізюма радісно тупцяють у напрямі Слов'янська та Краматорська. Барвінкове та інше. Тисяч 25 війська, які хочуть радісно всіх перемогти. Район Авдіївки — щоб зімкнутися від Ізюма", – розповів Арестович.

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