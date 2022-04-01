Число жертв внаслідок ракетного удару по ОДА у Миколаєві зросло

Окупанти обстріляли Миколаївську ОДА / Фото: Колаж: Сьогодні

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російськими військами по будівлі Миколаївської облради зросла до 30 людей.

Про це повідомляє Суспільне.

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Зазначається, що 29 тіл рятувальники витягли з-під завалів і ще одна людина померла у лікарні.

Що відомо про обстріл?

Російські окупанти 29 березня близько 8:45 обстріляли дев'ятиповерховий будинок Миколаївської обласної державної адміністрації. Зруйновано центральну секцію будівлі з 9-го по 1-й поверх без подальшого загоряння.

Ще вдень повідомлялося, що внаслідок інциденту загинуло семеро людей. Пізніше стало відомо про 12 загиблих . Проте кількість жертв зростає.

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