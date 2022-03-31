Число загиблих після ракетної атаки Миколаївської ОДА зросло до 19

Окупанти обстріляли будівлю ОДА у Миколаєві / Фото: Колаж: Сьогодні
Кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу російськими військами будівлі Миколаївської облради зросла до 19.
Про це повідомили "Сьогодні" у ДСНС області.
"Наразі відомо про 19 загиблих. Один військовий помер у лікарні, тіла 18 людей дістали з-під завалів", – повідомила нам спікер управління ДСНС у Миколаївській області Іляна Пацюк.
За даними рятувальників, кількість загиблих – не остаточна.
Що відомо про обстріл?
Російські окупанти 29 березня близько 8:45 обстріляли дев'ятиповерховий будинок Миколаївської обласної державної адміністрації. Зруйновано центральну секцію будівлі з 9-го по 1-й поверх без подальшого загоряння.
Ще вдень повідомлялося, що внаслідок інциденту загинуло семеро людей. Пізніше стало відомо про 12 загиблих. Проте кількість жертв зростає.