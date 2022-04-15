Чиновників зобов'язали повернутись до України до 25 квітня: що загрожує порушникам

Кабмін зобов'язав чиновників повернутися / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою зобов'язав чиновників повернутися до України до 25 квітня. Якщо вони цього не зроблять, їм загрожує дисциплінарне стягнення, включаючи звільнення. Йдеться про постанову №440 "Деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану".

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

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Цим документом:

надається право керівникам державної служби під час дії воєнного стану запроваджувати дистанційну роботу для працівників, які перебувають на території України;

встановлюється, що робота працівників за кордоном допускається лише у разі службового відрядження;

надається право керівнику державної служби застосовувати дисциплінарне стягнення до працівників, які перебувають у робочий час поза робочим місцем без вирішення відповідного керівника.

Зазначимо, що, згідно із законом про держслужбу, до державних службовців застосовується один із таких видів дисциплінарного стягнення: зауваження, догана, попередження про неповну службову відповідність, звільнення з посади державної служби.

Прикордонники ловитимуть чоловіків, які незаконно перетнули кордон

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що з усіма чоловіками, які незаконно перетнули кордон під час мобілізації, розбиратимуться на зворотному шляху. Про це Данілов сказав в ефірі українського телемарафону, передає Українська правда.

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"Коли хтось буде повертатися на територію нашої країни, ми чітко будемо розуміти, коли він її покинув. Система прикордонників працює бездоганно. Всі люди, які покидали нашу країну, вони зафіксовані. Всі, хто буде повертатися в Україну, із тих, хто виїхав після 22 лютого, повинні будуть пояснити, через який пункт вони покинули країну і на підставі яких нормативно-правових документів", – сказав Данілов.

Він додав, що кожен, хто поїхав до "відрядження", повинен мати окремий документ від прикордонників.

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