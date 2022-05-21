Чорнобаївка 3.0. РФ збирається ще раз спробувати форсувати Сіверський Донець

Росія збирається ще раз відправити на забій своїх військових до Сіверського Дінця. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

Російські окупанти планують відновити наступ у напрямку Ямпіль – Сіверськ з форсуванням річки Сіверський Донець. Там зафіксували зосередження спеціальної техніки. Також загарбники перекидають додаткові підрозділи.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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"На Лиманському напрямку окупанти планують відновити наступальні дії у напрямку Ямпіль – Сіверськ з форсуванням річки Сіверський Донець. Зокрема, в визначеному районі спостерігається зосередження спеціальної техніки для наведення понтонно-мостової переправи. Для посилення угруповання військ та активізації наступу окупанти здійснюють перекидання додаткових підрозділів", – заявили у Генштабі.

Сіверський Донець як друга Чорнобаївка

Українські військові двічі за останню добу зупиняли спроби російських окупантів форсувати річку Сіверський Донець у Луганській області, підірвавши два понтонні мости біля Білогорівки.

Як зазначається, на супутниковому знімку, отриманому за допомогою розвідувальної компанії BlackSky, видно російський понтонний міст, що перетинає річку 10 травня, незабаром після того, як українська артилерія обстріляла околиці.

На фото видно, як дим підіймається з західного берега річки Сіверський Донець на одному кінці мосту. На східному березі видно вирви та дим, у тому числі навколо військової техніки РФ, що переправилася.

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Додаткові фотографії, також зроблені безпілотником, показують, що окупанти намагалися збудувати другий понтонний міст через річку. Цей міст теж було підірвано українськими військовими.

"Перетин топографії України, особливо її річок, неодноразово доводив логістичний кошмар, який протягом кількох тижнів заважав російському військовому просуванню в багатьох частинах України. У більш віддалених районах або в місцях, де мости були підірвані, вдаються до використання понтонних мостів", – йдеться у повідомленні.

ЗСУ розгромили окупантів

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