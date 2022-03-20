Путін в Україні не досяг жодної мети, він втрачає по тисячі військових на день – WSJ

Цілі господаря Кремля можуть виявитися недосяжними. Фото: колаж "Сьогодні"
Спроба Російської Федерації захопити Україну може зайти в глухий кут, оскільки великі втрати серед особового складу та техніки погіршують становище непідготовлених російських сил, які досі не змогли досягти жодної зі своїх первісних цілей. За тиждень лінія фронту фактично не зрушила з місця.
Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на слова західних чиновників та військових експертів.
За оцінками західної розвідки, число вбитих і поранених російських військових досягає 1 тисячі людей на день, а за оцінками української розвідки – ще більше.
Зазначається, що відсутність істотного прогресу на місцях і враховуючи масштаб втрат, які зазнають російські війська, воєнна кампанія Росії незабаром може стати нестійкою, оскільки війська не зможуть просуватися вперед через відсутність достатньої кількості живої сили, припасів та боєприпасів, кажуть аналітики та офіційні особи.
Наступні два тижні можуть стати вирішальними у визначенні результату всієї війни, кажуть вони. Якщо Росія не зможе швидко поліпшити свої лінії постачання, доставити підкріплення і підняти моральний дух військ на місцях, її цілі можуть стати недосяжними.
Війна в Україні 20 березня
- Російські окупанти перекидають в Україну наступні терористичні групи з метою ліквідації керівництва України – очільника держави Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
- У Луганській області окупанти зруйнували майже всю інфраструктуру. Після обстрілу російськими військами цілі квартали непридатні для життя, люди залишилися без осель і покидають регіон.
- ЗСУ збили бойовий гелікоптер окупантів за 16 млн доларів. Боєць зенітно-ракетного підрозділу вистрілив із ПЗРК по гелікоптеру, який на той момент був за кілька кілометрів від граничної відстані досяжності. Ракета влучила у гелікоптер, він упав на землю. Заразом ліквідовано й екіпаж "вертушки".
- ЗСУ ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ. Уродженець Києва брав участь в окупації Криму 2014 року, а тепер у складі морфлоту РФ пішов на війну проти України.
- На аеродромі в Чорнобаївці, біля Херсона, ВСУ вже вшосте знищили окупанта – передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії Південного округу РФ.