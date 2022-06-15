"Бути росіянином – соромно!" Майор поліції РФ спалив свій військовий квиток (відео)

У Хмельницькому майор поліції РФ спалив військовий квиток. / Фото: Колаж: Сьогодні

Чоловік, який народився у Хмельницькому, але більшість життя прожив в Росії, тепер соромиться російського громадянства. Він не може усвідомити, що його ж побратими, з якими він довгі роки працював, сьогодні прийшли вбивати його та атакують ракетами місто його дитинства. На знак протесту майор поліції РФ в запасі демонстративно спалив свій військовий квиток.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

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Ще за часів СРСР багато українців отримували свою освіту в Росії та починали там будувати свою кар’єру. Багато з них повертаються додому, але у РФ залишаються тягар років служби країні-агресору та товариші по службі, які сьогодні йдуть "денацифікувати" побратимів.

У 2006 році повернувся в Україну 54-річний уродженець Хмельницького. Він багато років прожив у Росії, отримав громадянство РФ. Усе життя чоловік пропрацював у силових структурах та дослужився до начальника Дільничних уповноважених міліції Волгоградської області.

Повернувшись в Україну він просто був вражений масштабами засилля російської пропаганди, яка робить свою чорну справу. Чоловік категорично засуджує путінський режим та розірвав усі стосунки з колишніми колегами.

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"Мені соромно за те, кому я служив і страшно уявити, що я міг піти на війну та відправляти ракети по місту мого дитинства", – говорить чоловік.

Громадянин РФ на знак протесту також вирішив спалити свій військовий квиток.

"Бути росіянином – соромно! Мій дім – це Україна!", – сказав він.

Росіяни в Україні демонстративно знищують свої паспорти

Росіяни, які живуть в Україні, спалили вже декілька сотень своїх паспортів. Зробили вони це в знак протесту проти режима президента РФ Володимира Путіна. Чоловіки та жінки, люди різних професій та різного віку сходяться на думці, що бути росіянином після широкомасштабного вторгнення Росії до України – соромно.

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"Нами зараз проводяться профілактичні заходи щодо виявлення диверсійних груп. Перевіряємо громадян Росії, які перебувають в Україні. До речі, раніше офіційно заявлялося, що за три місяці до вторгнення російських військ в Україну, в нашу країну приїхало близько 11 тисяч росіян. Так ось, під час перевірки російських громадян, багато хто з них заявляє, що засуджує вторгнення Росії в Україну і хоче розповісти про свою позицію на відео", – сказали сайту "Сьогодні" у ДБР.

Нагадаємо, що наприкінці травня Путін підписав указ про спрощений порядок прийому в громадянство Росії для мешканців окупованих територій.

Раніше повідомлялося, що жителі окупованого Маріуполя не поспішають отримувати російське громадянство.