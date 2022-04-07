Бучанська різанина була частиною стратегії армії Росії – Spiegel

Вбивства мирних жителів у Бучі стали частиною звичайних дій військових РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Німецька розвідка перехопила радіопереговори окупантів у Бучі, які свідчать, що вбивства мирних жителів були частиною стратегії армії РФ із залякування населення.

Про це з посиланням на свої джерела пише німецьке видання Spiegel.

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Повідомляється, що у повідомленнях, перехоплених Федеральною розвідувальною службою Німеччини, обговорювалося вбивство мирних жителів у Бучі. Деякі переговори можуть стосуватися трупів, сфотографованих у Бучі.

/ Фото: Reuters

За інформацією Spiegel, розвідка доповіла про свої висновки у залі засідань німецького парламенту 6 квітня. Йдеться про радіоповідомлення, які відповідають місцезнаходженню тіл, знайдених у Бучі вздовж дороги. Зокрема, один солдат каже іншому, що він та його колеги застрелили якогось велосипедиста. Фотографія трупа з велосипедом облетіла весь світ. В іншому радіоповідомленні одна людина каже: "Спочатку розпитай солдатів, а потім стріляй у них".

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/ Фото: Reuters

У матеріалах розвідки також йдеться, що ключову роль у звірствах відіграли найманці, зокрема з ПВК "Вагнер".

Як пише німецьке видання, на початку окупації Бучі там були "молоді солдати", але коли їх замінили інші сили, напади на мирних жителів вийшли з-під контролю. Деякі очевидці повідомляють про чеченських військових.

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Із записів можна дійти невтішного висновку, що це були ані випадковості, ані дії окремих солдатів, що вийшли з-під контролю.

У доповіді німецької розвідки, представленій у середу в Берліні, йдеться про те, що вбивства мирних жителів стали частиною звичайних дій російських військових, можливо, частиною чіткої стратегії. Йдеться про залякування цивільного населення та придушення опору.

/ Фото: Reuters

Згідно з інформацією Spiegel, у розпорядженні розвідки Німеччини є записи перехоплених розмов, з яких випливає, що події, подібні до бучанської різанини, відбувалися і в інших окупованих населених пунктах, зокрема, на околицях обложеного Маріуполя.

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