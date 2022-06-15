Британська розвідка дала тривожний прогноз щодо Сєвєродонецька

Окупанти розташувалися у Сєвєродонецьку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Сєвєродонецьку Луганської області російські окупанти контролюють більшу частину міста. Загарбники завдали значної шкоди. Водночас Збройні сили України знаходяться на території Сєвєродонецька.

Про це повідомили у розвідці Великої Британії.

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Яка ситуація у Сєвєродонецьку?

Після більш ніж місяця запеклих боїв російські війська зараз контролюють більшу частину Сєвєродонецька.

Російська тактика ведення бойових дій у містах, заснована на інтенсивному використанні артилерії, завдала значної шкоди всьому місту.

Підрозділи ЗСУ разом з кількома сотнями мирних жителів ховаються у підземних бункерах хімічного заводу "Азот" у промисловій зоні міста.

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Прогноз розвідки

Російські сили, ймовірно, закріпляться в "Азоті" і навколо нього, тоді як українські військові зможуть вижити під землею.

Це, мабуть, тимчасово завадить Росії перенаправити ці підрозділи для місій в інших місцях.

Прорахунки Росії

Вкрай малоймовірно, що Росія очікувала такого сильного опору чи такого повільного конфлікту на виснаження при початковому плануванні вторгнення.

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Окупанти масово гинуть на вулицях Сєвєродонецька

Російські окупанти масово гинуть у боях на вулицях Сєвєродонецька, але їхнє командування продовжує підвозити все нових і нових "майбутніх кульків". Про це повідомив у Telegram-каналі керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, на Сєвєродонецькому напрямку противник посилив угруповання за рахунок переміщення у Кремінну – Рубіжне до двох батальйонних тактичних груп.

"За підтримки артилерії ворог веде штурмові дії в Сєвєродонецьку, намагається закріпитися в центральній частині міста. Тривають важкі бої, українські захисники б‘ються за кожен сантиметр обласного центру. Живих орків ще надто багато, але це питання часу", – розповів Гайдай.

Водночас керівник Луганської ОВА зазначив, що окупанти за допомогою артилерії безперервно нищать українські населені пункти цілодобово. Зараз фокус уваги рашистів – це Сєвєродонецька промзона, яку потужно обстрілюють з великого калібру.

"Системно прилітає в "Азот", де в укриттях перебувають 500 цивільних, та сусідній "Склопластик, – сказав він.

Раніше ми розповідали, що російські окупанти знищили вже два з трьох мостів, що ведуть до Сєвєродонецька. Окупаційні сили Росії зруйнували автомобільний міст "Пролетарський", який сполучав Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.