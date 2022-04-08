Британія оголосила про нову військову допомогу Україні: що дадуть

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Великобританія направить Україні військову допомогу на 100 млн фунтів стерлінгів. Про це заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон на пресконференції.

За його словами, до цієї програми увійдуть високотехнологічні протитанкові системи та комплекси ППО.

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"Минулого тижня Великобританія скликала донорську конференцію, на якій було зібрано зброю та обладнання для України на суму понад 1,5 млрд фунтів, або 2,5 млн одиниць військового обладнання. Сьогодні я хочу оголосити, що Великобританія направить допомоги на 100 млн фунтів" , — сказав він.

Що саме дадуть

Прем'єр Великобританії перерахував види озброєння, які отримає Україна як допомога.

"Це висококласне військове обладнання для Збройних сил України, включаючи більше зенітних ракет StarStreak, які летять утричі швидше за звук, ще 800 протитанкових ракет і високоточних боєприпасів, здатних затримуватися в небі до ураження цілі", – сказав Джонсон.

Також Великобританія відправить шоломи, прилади нічного бачення, бронежилети та інше нелетальне військове озброєння у кількості 200 тисяч одиниць, додав Джонсон.

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