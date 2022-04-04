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Бригада ЗСУ показала знищену техніку ворога у Харківській області

Марія Николаєнко
4 квітня, 19:21
Українські військові продовжують громити окупантів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові показали розбиту військову техніку в одному зі звільнених 93 окремою механізованою бригадою "Холодний Яр" населених пунктів у Харківській області.

"Зазвичай ми публікуємо трохи фотографій в одному повідомленні, але зараз хочемо показати масштаби втрат окупантів. Це бойова робота частини підрозділів однієї бригади тільки в одному невеликому населеному пункті", – наголосили у 93-му ОМБр.

Загалом опубліковано понад два десятки фото з розбитою військовою технікою РФ.

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Війна в Україні 4 квітня