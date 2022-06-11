Бійтеся, окупанти! NYT повідомив про великі успіхи партизанів у Херсонській області

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Партизани, до складу яких входять громадянські чи колишні солдати, допомагають нашим бійцям у тилу ворога завдавати смертельних ударів. Вони надали інформацію, що сприяла атаці України на дві російські бази. Про це пише The New York Times з посиланням на високопосадовця.

"Незважаючи на те, що нестача зброї, боєприпасів та обладнання заважає українським військовим, партизани допомагають українським силам завдавати смертельних ударів по підконтрольній Росії території навіть у районах, де це небезпечно, а іноді й неможливо. Цього тижня партизанські розвідники направили артилерійські удари баз окупованій Херсонській області, внаслідок чого загинули десятки ворожих солдатів, повідомив високопоставлений український військовий чиновник", – пише NYT.

Цього тижня у селі Чкалове розвідники підійшли до об'єкту окупантів та виявили на базі багато іноземних бійців, а також російських солдатів та важке озброєння. ЗСУ обстріляли базу снарядами, вбивши десятки бійців.

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Цього ж дня партизани направили артилерійську атаку на курортний комплекс у Старій Збурівці, вбивши десятки російських військових, у тому числі двох генералів.

Крім того, перед нападом партизани підійшли до деяких іноземних бійців і, спробувавши поговорити з ними, припустили, що вони араби. Іноземні бойовики жили в наметах поблизу будинків, окупованих російськими військами, і, швидше за все, були частиною контингенту сирійських військ, які прибули до Росії три тижні тому.

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