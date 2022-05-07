Бойченко пояснив, хто став колаборантом у Маріуполі

Бойченко розповів, хто допомагає окупантам у Маріуполі / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що російські військові штурмують "Азовсталь" три доби. Окупанти били із землі, повітря і моря. Крім цього, колаборантами в Маріуполі стали представники фракції "ОПЗЖ", вони почали співпрацювати з росіянами.

Про це він сказав телеведучому Євгенію Кисельову в ефірі проєкту FREEДОМ на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Ворог використовував танки, авіацію, надводну корабельну артилерію. Окупанти проникли на територію з двох напрямків", – сказав Бойченко.

Евакуація конче необхідна, та ворог не виконує обіцянок щодо режиму тиші.

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"Штурм тривав до старту перемовин щодо евакуації. Наразі ми не можемо коментувати ситуацію до кінця цієї місії", – зауважив мер міста.

Він повідомив, що колаборантами в Маріуполі стали представники фракції "ОПЗЖ".

"Фракція "ОПЗЖ", на жаль, обманула наших жителів, і вони обрали її представників. Вони тепер співпрацюють із ворогом: їхній лідер самопроголосив себе керівником зруйнованого міста, його руками стікає кров 20 тисяч вбитих маріупольців", – сказав Бойченко.

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Окупанти зруйнували електропостачання міста за 5-7 днів.

"Треба розуміти, де все це знаходиться. Без кооперації зі злочинцями-колаборантами це було би неможливо", – сказав Бойченко.

За словами мера Бойченка, міська влада підготувала склад з провізією та гуманітаркою для місцевих, однак його також розстріляли, адже "хтось постійно наводив вогонь".

"Ми готували їжу для людей в бомбосховищах, які лишилась без житла, і їх також постійно обстрілювали. Євген Кармишев та пан Іващенко проголосили себе керівниками зруйнованого міста. Представники фракції "ОПЗЖ" майже в повному складі керували спецоперацією руйнувань зсередини", – сказав Бойченко.

Крім цього, після того, як місто поринуло в інформаційну блокаду, колаборанти поширювали там фейки російської пропаганди.

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