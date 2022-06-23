Бояться ЗСУ. Окупанти вигадали новий лайфхак, щоб втекти з війни – перехоплення

Військові РФ хочуть виїхати з України та не воювати. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти шукають нові лайфхаки, як втекти з війни, і п'ють алкоголь від страху. Тепер вони йдуть у відпустку "за сімейними обставинами", приїжджають додому і на війну більше не повертаються – пишуть заяви на звільнення.

Про це свідчить телефонна розмова, яку перехопила СБУ.

Реклама

"У нас усі з'ї*алися, залишилося 6 людей, уявляєш?.. Ніхто не повертається, усі звільняються, усі кивають п'ятами", – розповідає дружині окупант, який воює на сході України.

Така тенденція у лавах ворога спостерігається все частіше. Як і те, що окупанти дуже бояться атак українських захисників. І щоб приглушити страх, користуються перевіреним способом – пиячать.

"Я бухаю… Бо боюся. Тут усі бухають", – зізнається загарбник.

"...А кому з них страшно, то нагадуємо про гарячу телефонну лінію 2402. Подзвонивши на неї, можна здатися в полон. Працює цілодобово для українських і російських номерів", – зазначили в СБУ.

"Я на*ер послав просто, і все". Окупанти вигадують лайфхаки, щоб не померти в Україні

Російські окупанти вигадали власні лайфхаки, щоб не померти на війні в Україні. Для цього треба насипати піску в пальне – щоб не завівся танк. А якщо дадуть команду наступати пішки – просто послати російського командира. Про це йдеться у перехопленні розмови окупантів, яку опублікувала СБУ.

"Бійці пісок сиплять у паливну систему, у танки, щоб не йти в атаку! Я тупі накази не виконую, я просто відмовляюся! Він же, бл*дь, відправляв мене на танки, бл*дь, дебіла кусок. Я на*ер послав просто, і все," – розповів російський загарбник своєму товаришу.

Той здивовано перепитав, чи не карають за таку поведінку. І почувши "ні" у відповідь, замислився над повторенням "лайфхаку" у власному підрозділі.

Реклама

Раніше ми розповідали, що російська армія не може набрати досить контрактників, щоб замінити тих окупантів, яких вже знищили українські військові. Отже, у них зривається план заміщення бойових втрат на війні в Україні.