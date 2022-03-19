Бомблять міста та мирних українців: ГУР МО опублікувало імена військовослужбовців 559-го авіаполку РФ

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Головне управління розвідки України отримало список військовослужбовців 559 бомбардувального авіаційного полку (військова частина 75392) м. Морозовськ.

Про це повідомило ГУР МО в Facebook.

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"Начувайтеся"

"Вони бомблять українські міста та цивільне населення. Краще моліться, "летуни", щоб вам, як і вашим колегам, катапульту в літаку відключили! Бо якщо ви вже виконали хоч один злочинний наказ – начувайтеся! А для кого це буде перший виліт – здавайтесь в полон, щоб не накликати кару Божу на себе та свою родину!" – зазначило ГУР МО.

З повним списком військовослужбовців РФ можна ознайомитися тут.

Інші списки

Також Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало список військовослужбовців 727 окремого батальйону морської піхоти (військова частина 20264) із м. Астрахань Російської Федерації.

Як зазначається, військовослужбовці РФ скоювали військові злочини проти мирного населення України.

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Крім цього, українська розвідка оприлюднила список російських воєнних злочинців, які обстрілюють ракетами мирне населення України.

У розпорядження Головного управління розвідки України потрапив список військовослужбовців 388 зенітно-ракетного полку (військова частина 97646) с. Клюква, Курська область, що скоюють воєнні злочини проти народу України.

Нагадаємо, російський військовий з окупованого Криму бомбив літаком власну матір у Полтавській області. У СБУ повідомили, що мати дізналася про те, що літак її сина збили, а він потрапив у полон з українських новин.

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