Болгарія відкличе свого посла з Москви

Прем'єр-міністр Болгарії Кирило Пєтков анонсував відкликання посла з Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

Болгарія відкличе свого посла в Москві для консультацій. Про це заявив прем'єр-міністр країни Кирил Петков перед надзвичайним самітом НАТО у Брюсселі, повідомляє болгарське видання Nova в четвер, 24 березня.

Реакція уряду була після того, як посол Росії в Софії Елеонора Митрофанова заявила в ефірі телеканалу "Росія 24", що "болгарський народ не підтримує ні риторику, ні дії уряду щодо проведення "спецоперації" в Україні". Посол згадала, що під час візиту глави Пентагону Ллойда Остіна в Болгарію пройшли "багатолюдні" антинатовські мітинги на підтримку Росії.

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"Я оцінюю реакцію посла Росії в Болгарії Елеонори Митрофанової як недипломатичну, різку та грубу. Ми відкликаємо нашого посла з Росії для консультацій. Усі дипломати знають, що це означає. Росія також має викликати свого посла в нашій країні", – сказав Петков.

Прем'єр-міністр наголосив, що Митрофанова образила болгарський уряд.

"Це засуджує весь уряд. Така поведінка абсолютно неприйнятна", – додав Петков.

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Він зазначив, що уряд Болгарії чітко заявив про підтримку України, українського уряду та військових.

"Ми маємо надати їм повну підтримку. Гуманітарна допомога вже направлена", – сказав він, зауваживши, що такі заходи, як економічні санкції і, зокрема, замороження Центрального банку РФ, завдають значної шкоди Росії.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що 18 березня Болгарія оголосила персонами нон грата десять російських дипломатів.

Також ми інформували, що Болгарія закрила повітряний простір для російських літаків.