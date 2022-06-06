Бої у Луганській області та авіаудари на Донецькому напрямку: головні атаки РФ за ніч (фото)

РФ штурмує українські населені пункти. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти знову обстріляли та завдали авіаударів по Луганській області. Крім того, РФ випустила ракету по Україні, але на Полтавщині її знищили. Також триває штурм на Донецькому напрямку.

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію про області, де триває війна.

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Луганська область

Російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк. Є багато руйнувань у Гірській громаді. Окрім того, рятувальники ліквідували пожежу близько 1000 кв. метрів у Лисичанську. Загарбники РФ обстріляли пекарню, яка до останнього випікала хліб для місцевих жителів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Крім пекарні постраждали декілька будівель державних установ та дві багатоповерхівки. Під час ворожого обстрілу Привілля зазнала поранень місцева жителька. До лікарні її доправили поліцейські.

Більш серйозні руйнування в Гірській громаді. Це 16 будинків у Золотому, три – в Гірському. Також шість будинків зруйновано у Врубівці. Скільки у Сєвєродонецьку – порахувати важко, бо там точаться вуличні бої.

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"Втім, Збройні сили України тримають оборону. У цьому пересвідчився і глава держави, який вночі відвідав наші передові позиції на Луганщині", – наголосив Гайдай.

Після ворожих обстрілів постраждала також цивільна інфраструктура в районах Метьолкіного, Борівського, Устинівки, Тошківки.

З мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляні Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка.

Крім того, окупанти вели штурмові дії в районах Білогорівки та Миколаївки. Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці.

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Авіаційних ударів завдано по цивільній інфраструктурі в Лисичанську.

Війська РФ обстріляли Луганську область. Фото: Сергій Гайдай

Полтавська область

У небі над Полтавщиною ЗСУ збили ворожу ракету. Влада просить не нехтувати повітряними тривогами.

Харківський напрямок

Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Базилівка, Кутузівка та Петрівське.

З артилерії різного калібру ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля, Дібрівне, Нова Дмитрівка та Курулька.

Донецький напрямок

Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів по Слов’янську, Лисичанську та Оріховому.

Бахмутський напрямок

На Бахмутському напрямку противник вів обстріли позицій наших підрозділів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка, Клинове, Білогорівка, Покровське та Роти. Застосував штурмову та армійську авіацію для авіаударів неподалік Бахмута та Берестового. Вів штурмові дії у районах населених пунктів Комишуваха, Берестове та Миколаївка. Ворог зазнав значних втрат, успіху не має, бойові дії тривають.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку, з метою сковування наших військ, окупанти здійснювали обстріли з артилерії різного калібру в районах населених пунктів Таврійське, Нова Зоря, Степова Долина, Новомиколаївка та Кобзарці.

Ведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 6 червня: на білоруському кордоні продовжують розташовуватися російські війська, обстріл триває по всій лінії фронту, ворог намагається захопити Святогірськ і продовжує атаки у Сєвєродонецьку, авіація РФ цілить по цивільних об'єктах на Донбасі.

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