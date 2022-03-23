Бойова міць армії РФ в Україні впала – The Guardian

За оцінками міноборони США бойовий дух окупантів знизився з початку вторгнення. Фото: колаж "Сьогодні"

Бойова міць підрозділів російської армії, що перебувають в Україні, вперше з початку війни впала нижче за 90% її рівня до вторгнення. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на високопоставленого представника Міноборони США.

Зазначається, що за оцінками американського оборонного відомства Росія зібрала понад 150 000 військових навколо України перед вторгненням 24 лютого разом із достатньою кількістю авіації, артилерії, танків та іншої вогневої техніки для повномасштабної атаки.

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"Ми оцінюємо російську бойову міць трохи нижче 90 відсотків. Вони витрачають дуже багато, але вони також накопичили дуже багато з ранньої осені. Вперше вони можуть бути на рівні трохи нижче 90 відсотків", – сказав американський чиновник.

Представник Міноборони також критично оцінив здатність Росії захопити Україну, описуючи проблеми з моральним духом, конфлікти з командуванням, проблеми з мобілізацією та зупинений наступ на Київ.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що, згідно з даними Генштабу ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили близько 15 600 осіб.

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Також ми інформували, що для участі у бойових діях на території України російська армія розпочала наймати військовослужбовців через сайт оголошень Avito.