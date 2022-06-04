Боєць "Азова" розповів, як кадировці зганьбилися на передовій

Максим Жорін (ліворуч) та кадировці. Фото: колаж "Сьогодні"

Боєць Максим Жорін із ССО "Азов" поділився двома цікавими військовими історіями. Перша присвячена поведінці російських окупантів під час відступу, а друга — українському дідусеві, який допоміг нашим захисникам.

Відео оповідання Жорін опублікував у Telegram-каналі.

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"Наш підрозділ зараз намагається наступати і просуватися вперед у Запорізькій області, і під час цього нам, безумовно, іноді доводиться штурмувати позиції рашистів, вибивати їх звідти і займати вигідніші позиції для нас. Так от хотів вам розповісти кілька прикольних історій, як мені здається , які дуже символічні зараз", – сказав він.

Жорін розповів, що коли наші воїни атакували на одному із напрямків у Запорізькій області, то окупанти почали відступати. А тікаючи, вони кричали "ахмат – сила".

"Вони тікали зі своїх позицій і кричали: "Ахмат сила". Мені здається, що це досить смішно, досить тонко і дуже символічно", – зазначив він.

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А друга історія з Харківщини, де українські захисники вели бої в одному із населених пунктів. У них майже закінчилися якісь протитанкові засоби, а треба було знищувати броньовану техніку.

У цей час із підвалу свого будинку виліз дідусь. Він спитав бійців, чи не потрібні їм РПГ. Солдати спустилися до підвалу і побачили там склад російського протитанкового озброєння.

Весь цей час літній чоловік збирав його по окрузі, щоб за можливості віддати українським захисникам. Завдяки дідусеві бійці отримали зброю та продовжили відпрацьовувати за ворожою технікою.

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