Блогер-окупант поскаржився, що їх вбивають в Україні (відео)

Російський окупант поскаржився, що їхні військові гинуть в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Російський окупант Анатолій Дрьомов, який раніше заявляв, що їде до Києва вбивати українців, опублікував нове відео, в якому розповів про те, що відбувається в Україні. З його слів, серед росіян багато поранених і вбитих, а йому "дивом вдалося вижити".
Про це повідомили у Telegram-каналі "Труха".
"Восьму годину йде бій, дуже багато двохсотих і трьохсотих. Мені просто дивом удалося вижити. Це пи**ець на**й. Від "калаша" залишилася одна назва. Мої руки в грязі. Зараз витягуємо наших та веземо їх, сподіваюся, це не останнє відео", – сказав Дрьомов.
До цього він виклав в Instagram відео, як їде з колоною російської техніки в Київ. Дрьомов хвалився, що окупанти взяли багато міст, вбивають українців, не беруть полонених та планують захопити Київ.
Окупанти втратили понад 200 військових за добу та багато техніки – Генштаб
Російські терористичні війська продовжують вести бойові дії. Українські військові проводять оборонну операцію на східному, південно-східному та північно-східному напрямках. Протягом доби Збройні сили України відбили 9 ворожих атак та знищили 12 танків. Про це пише пресслужба Генштабу ЗСУ.
"Угруповання об’єднаних сил веде стійку оборонну операцію на Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського напрямків у визначеній операційній зоні, зосереджуючи основні зусилля на недопущенні прориву противника", – йдеться у повідомленні.
Протягом попередньої доби українські захисники відбили 9 ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і 9 артилерійських систем. Противник втратив понад 200 військовослужбовців. Підрозділами протиповітряної оборони збито 2 літаки та 2 БПЛА ворога.
Угруповання Повітряних сил Збройних сил України за попередню добу знищило 6 повітряних цілей ворога: 1 літак, 1 БПЛА та 4 крилаті ракети.
Авіація Повітряних сил здійснювала патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об’єктів, ударна авіація – вогневе ураження по колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченнях військ ворога.
- На Волині основні зусилля сил оборони зосереджуються на прикритті державного кордону.
- На Сіверщині продовжується ведення оборонної операції. Угруповання військ утримує місто Чернігів та стримує просування противника у напрямку Києва.
- Одночасно угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує відбивати наступ противника, завдає йому вогневого ураження та стійко утримує всі визначені рубежі оборони.
- На півдні продовжується ведення оборонної операції у визначеній операційній зоні, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони.
"Російські терористичні війська продовжують вести бойові дії, свідомо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права та правила ведення війни", – додали у повідомленні.
За місяць війни армія РФ зазнала величезних втрат
Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять 15 800 чоловік особового складу, також ЗСУ знищили 1597 броньованих машин окупантів. Про це повідомили ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.03 становлять:
- особового складу – близько 15 800 чоловік;
- танків – 530;
- бойових броньованих машин – 1597;
- артилерійських систем – 280 од.;
- РСВВ/РСЗВ – 82;
- засобів ППО – 47 од.;
- літаків – 108;
- гелікоптерів – 124;
- автомобільної техніки – 1033 од.;
- кораблів/катерів – 4;
- цистерн із ПММ – 72;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50;
- спеціальної техніки – 16 од.;
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.