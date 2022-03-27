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Блогер-окупант поскаржився, що їх вбивають в Україні (відео)

27 березня, 23:04
Анатолій Дрьомов раніше публікував у Мережі, що їде до Києва, щоб убивати українців

Російський окупант поскаржився, що їхні військові гинуть в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Російський окупант Анатолій Дрьомов, який раніше заявляв, що їде до Києва вбивати українців, опублікував нове відео, в якому розповів про те, що відбувається в Україні. З його слів, серед росіян багато поранених і вбитих, а йому "дивом вдалося вижити".

Про це повідомили у Telegram-каналі "Труха".

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"Восьму годину йде бій, дуже багато двохсотих і трьохсотих. Мені просто дивом удалося вижити. Це пи**ець на**й. Від "калаша" залишилася одна назва. Мої руки в грязі. Зараз витягуємо наших та веземо їх, сподіваюся, це не останнє відео", – сказав Дрьомов.

До цього він виклав в Instagram відео, як їде з колоною російської техніки в Київ. Дрьомов хвалився, що окупанти взяли багато міст, вбивають українців, не беруть полонених та планують захопити Київ.

Окупанти втратили понад 200 військових за добу та багато техніки – Генштаб

Російські терористичні війська продовжують вести бойові дії. Українські військові проводять оборонну операцію на східному, південно-східному та північно-східному напрямках. Протягом доби Збройні сили України відбили 9 ворожих атак та знищили 12 танків. Про це пише пресслужба Генштабу ЗСУ.

"Угруповання об’єднаних сил веде стійку оборонну операцію на Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського напрямків у визначеній операційній зоні, зосереджуючи основні зусилля на недопущенні прориву противника", – йдеться у повідомленні.

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Протягом попередньої доби українські захисники відбили 9 ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і 9 артилерійських систем. Противник втратив понад 200 військовослужбовців. Підрозділами протиповітряної оборони збито 2 літаки та 2 БПЛА ворога.

Угруповання Повітряних сил Збройних сил України за попередню добу знищило 6 повітряних цілей ворога: 1 літак, 1 БПЛА та 4 крилаті ракети.

Авіація Повітряних сил здійснювала патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об’єктів, ударна авіація – вогневе ураження по колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченнях військ ворога.

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  • На Волині основні зусилля сил оборони зосереджуються на прикритті державного кордону.
  • На Сіверщині продовжується ведення оборонної операції. Угруповання військ утримує місто Чернігів та стримує просування противника у напрямку Києва.
  • Одночасно угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує відбивати наступ противника, завдає йому вогневого ураження та стійко утримує всі визначені рубежі оборони.
  • На півдні продовжується ведення оборонної операції у визначеній операційній зоні, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони.

"Російські терористичні війська продовжують вести бойові дії, свідомо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права та правила ведення війни", – додали у повідомленні.

За місяць війни армія РФ зазнала величезних втрат

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять 15 800 чоловік особового складу, також ЗСУ знищили 1597 броньованих машин окупантів. Про це повідомили ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.03 становлять:

  • особового складу – близько 15 800 чоловік;
  • танків – 530;
  • бойових броньованих машин – 1597;
  • артилерійських систем – 280 од.;
  • РСВВ/РСЗВ – 82;
  • засобів ППО – 47 од.;
  • літаків – 108;
  • гелікоптерів – 124;
  • автомобільної техніки – 1033 од.;
  • кораблів/катерів – 4;
  • цистерн із ПММ – 72;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50;
  • спеціальної техніки – 16 од.;

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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