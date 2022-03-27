Блогер-окупант поскаржився, що їх вбивають в Україні (відео)

Російський окупант поскаржився, що їхні військові гинуть в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Російський окупант Анатолій Дрьомов, який раніше заявляв, що їде до Києва вбивати українців, опублікував нове відео, в якому розповів про те, що відбувається в Україні. З його слів, серед росіян багато поранених і вбитих, а йому "дивом вдалося вижити".

Про це повідомили у Telegram-каналі "Труха".

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"Восьму годину йде бій, дуже багато двохсотих і трьохсотих. Мені просто дивом удалося вижити. Це пи**ець на**й. Від "калаша" залишилася одна назва. Мої руки в грязі. Зараз витягуємо наших та веземо їх, сподіваюся, це не останнє відео", – сказав Дрьомов.

До цього він виклав в Instagram відео, як їде з колоною російської техніки в Київ. Дрьомов хвалився, що окупанти взяли багато міст, вбивають українців, не беруть полонених та планують захопити Київ.

Окупанти втратили понад 200 військових за добу та багато техніки – Генштаб

Російські терористичні війська продовжують вести бойові дії. Українські військові проводять оборонну операцію на східному, південно-східному та північно-східному напрямках. Протягом доби Збройні сили України відбили 9 ворожих атак та знищили 12 танків. Про це пише пресслужба Генштабу ЗСУ.

"Угруповання об’єднаних сил веде стійку оборонну операцію на Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського напрямків у визначеній операційній зоні, зосереджуючи основні зусилля на недопущенні прориву противника", – йдеться у повідомленні.

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