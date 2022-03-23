Блінкен і Столтенберг обговорили допомогу Україні

Блінкен поспілкувався зі Столтенбергом/Фото: REUTERS/Francois Lenoir, Alex Edelman/REUTERS, колаж: "Сьогодні"

Державний секретар США Ентоні Блінкен поспілкувався з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони обговорили заходи зміцнення східного флангу Альянсу, а також подальші кроки для спільної відповіді на агресію РФ проти України.

Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США.

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"Держсекретар підтвердив необхідність потужної та єдиної трансатлантичної відповіді на війну російського уряду проти України й привітав поточні кроки щодо зміцнення спроможностей стримування й оборони НАТО", — зазначили у Держдепартаменті США.

Блінкен підтвердив непохитну відданість Сполучених Штатів суверенітету й територіальній цілісності України на тлі війни, розв'язаної президентом РФ Володимиром Путіним.

"Сторони також обговорили масштабну гуманітарну й оборонну допомогу, яку союзники НАТО надають Україні у двосторонніх форматах", — йдеться в повідомленні.

Зеленський візьме участь у саміті НАТО

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів країн НАТО. Зустріч запланована на 24 березня у Брюсселі. Глава держави скористається відеозв'язком.

"Україна там братиме активну участь. Яку саме, ми поки що визначаємо. Як мінімум це буде звернення президента, як максимум – повноцінна участь, природно, у відеоформаті. Про формат участі стане відомо найближчими днями", — сказав прессекретар президента Сергій Никифоров.

Він додав, що Зеленський планує порушити на саміті питання припинення воєнних злочинів Росії проти народу України та цивільної інфраструктури.

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"Це можна зробити декількома шляхами: закрити небо, надати Україні потужні засоби повітряної оборони та авіацію… Про нові формати безпеки говорити не будуть", — зазначив Никифоров.

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