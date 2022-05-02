Завдяки йому Київ вистояв: історія Героя України Романа Дармограя

Роман Дармограй отримав звання Героя України 19 березня. / Фото: Колаж: Сьогодні

Командир 3-го батальйону 72-ої бригади, підполковник Роман Дармограй отримав звання Героя України за знищення ворожої танкової колони біля Броварів, в результаті чого загинув російський командир танкового полку. Захисник України зробив все, щоб Київ вистояв під час наступу ворожих військ у березні.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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За сім років молодий лейтенант став визначним командиром

У 2015-му році Роман із відзнакою закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, прийшов "зеленим" лейтенантом в окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців.

Дармограй одразу опинився на війні й настільки швидко ввійшов у курс справ, що навіть досвідчені воїни були приємно здивованими. Вже на першій бойовій позиції поблизу Волновахи молодий командир взводу показав себе талановитим та принциповим. Далі очолив роту, разом із якою утримував терикони поблизу Докучаєвська. Про неї ходили цілі легенди, адже хлопці воювали настільки завзято, що противник у паніці почав втікати з тимчасово захопленого міста.

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Наприкінці січня 2017-го, коли загинув Герой України Андрій Кизило на позивний "Орел", саме Роман замінив полеглого побратима на посту. Дармограй безпосередньо очолив оборону цього укріпрайону і разом із вірними друзями продовжував битися з ворогом доти, доки противник не змирився з втратою своєї позиції.

За роки війни відпочивав мало, адже боронив український Донбас від окупантів. Пізніше командування запропонувало молодому капітану очолити той самий батальйон, в який п’ять років тому Роман прийшов "зеленим" лейтенантом.

Став Героєм України

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З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Роман Дармограй отримав надважливе завдання – боронити столицю. Йому довірили вкрай важливий напрямок в Київській області. Молодий командир став одним із тих захисників, завдяки яким українці скажуть: "Київ вистояв!"

"Я стільки москалів за раз ще ніколи не бачив у себе на прицілі. Та не розгубився!" — віджартовувався Роман Дармограй журналісту.

Звання Героя України 28-річний Роман Дармограй отримав за знищення ворожої колони танків під Броварами, відео якого бачив ледь кожний українець.

Нагороди

Роман Дармограй переконаний, що всі звання, медалі та ордени – це другорядне. Головне – швидше звільнити Україну від окупантів. Та попри свій молодий вік він має багато нагород: