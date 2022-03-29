Біженці з Маріуполя розповіли, що їм довелося пережити (відео)

Люди пережили справжнє пекло/Фото: колаж: "Сьогодні"

Біженці з Маріуполя, які приїхали на західну Україну, розповіли, яке пекло їм довелося пережити.

Відповідне відео опублікували на сторінці "Настоящее время" в Instagram.

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Що кажуть біженці?

За словами евакуйованих людей, в Маріуполі — справжнє пекло. Окупанти облаштували свої блокпости. Люди тікали без речей.

"Ми сиділи у підвалі близько двох тижнів, певно. Їжа була, ми готували на вогнищі. Потім закінчувалася вода. У нас в підвалі ще залишилися діти місячного віку, двійнята. Тобто там жах, там пекло просто", — каже жителька Маріуполя Єлизавета.

Люди кажуть, що деякі їхні родичі залишилися в Маріуполі, однак з ними немає зв'язку. Чи живі вони — невідомо. За словами місцевих жителів, у місті немає зв'язку, газу, світла та води. Також немає їжі.

"Люди там корм собачий їли, щоб вижити", — каже місцева жителька Вікторія.

Окупанти б'ють людей просто на вулиці.

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"Люди вийшли, у дворах готують — чоловік та жінка з нашого під'їзду. Жінці перебили ногу, а чоловіку перебили стегно. Лікарні не працюють, лікарні підірвали. Пологи приймають в підвалах. Двійня народилася в підвалі", — каже жителька Маріуполя Анна.

Люди розповідають, що померлих внаслідок обстрілів окупантів, ховають просто у дворах будинків. Мешканцям Маріуполя доводилося тікати з міста під час обстрілів. Крім того, окупанти розстрілюють автомобілі з гуманітарною допомогою.

З якої зброї обстрілюють мирний Маріуполь

Уся зброя, яку російські окупанти застосовували в Маріуполі, є забороненою. Спочатку військові РФ постійно стріляли з "Градів" та артилерії, систем "Буратіно". Але коли вони зрозуміли, що їм так не вдасться пробити оборону Маріуполя, підняли авіацію.

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Мер міста зазначив, що у Маріуполі не було протиракетної оборони, яка б могла захищати небо. Але наші бійці все одно збили два літаки та потопили один корабель. За словами міського голови, "літаки летять з Криму як на роботу, кожні пів години".

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