Білорусь уже воює проти України – НАТО

Столтенберг заявив, що Лукашенко є співучасником злочинів Кремля / Фото: Колаж: Сьогодні

Білорусь є співучасником вторгнення Росії в Україну, оскільки дозволяє використовувати свою територію для зосередження російських військ та продовжує сприяти агресії РФ.

Про це заявив 23 березня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції напередодні саміту НАТО в Брюсселі.

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Столтенберг зазначив, що Білорусь також дозволила використовувати свої військові аеродроми російським силам, які завдають ударів по українських містах та цивільному населенню.

РФ накопичує військову техніку біля Білорусі

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, територією Республіки Білорусь йде активне переміщення російської та білоруської військової техніки та подальше її накопичення вздовж українського кордону.

Також повідомляється, що на території Білорусі представники опозиційних сил та небайдужі громадяни, які засуджують війну РФ проти України, частково вивели з ладу залізничне сполучення між Республікою Білорусь та Україною. Інформація уточнюється.

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У Генштабі Збройних сил України вважають ймовірним наступ з білоруської території у напрямку Волині.