Аваков "злив" реальні втрати РФ в Україні: цифри вражають

Аваков назвав втрати окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила вже майже 49 тисяч осіб особового складу. Серед них понад 37,5 тисяч військових збройних сил РФ, майже 9,5 тисяч найманців російських ПВК та майже 1800 військових із Росгвардії.

Про це повідомив колишній глава МВС України Арсен Аваков в Telegram.

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Він розповів, що вдалося перехопити російське зведення втрат.

"Поворотні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ – 37 592 людини. Ця цифра без урахування даних про втрати російських ПВК, що беруть участь у бойових діях на території України, на п'ятницю, 17 червня, це 9457 загиблих. Втрати Росгвардії від початку воєнних дій 1788 убитими", – уточнив Аваков.

Втрати Росії за підрахунками Генштабу ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 18.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 33 350 (+200) осіб ліквідовано,

танків – 1465 (+9),

бойових броньованих машин – 3573 (+10),

артилерійських систем – 739 (+5),

РСЗВ – 233 (+0),

коштів ППО – 98 (+1),

літаків – 216 (+1),

вертольотів – 180 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 594 (+1),

крилатих ракет – 129 (+0),

кораблів/катерів – 14 (+1),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2513 (+17),

спеціальної техніки – 55 (+0).

Найбільші втрати противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямках.

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Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ЗСУ майже впритул підійшли до Херсона.

Раніше ми писали, що російські окупанти в ніч на 18 червня та вранці випустили ракети по Одеській та Полтавській областях.