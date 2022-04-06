Аваков шокував цифрою загиблих у Маріуполі (відео)

У Маріуполі кількість жертв серед мирного населення зростає / Фото: Колаж: Сьогодні
Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що у Маріуполі загинуло близько 30 тисяч людей. Однак це поки що не точна цифра, можливо втрат серед мирного населення набагато більше.
Про це Аваков розповів в інтерв'ю з телеведучою Наташею Влащенком на Youtube-каналі "Україна 24".
"Про це не прийнято говорити абсолютно, але я вважаю, що втрати мирного населення в Маріуполі колосальні. Я думаю, що цю цифру можна оцінити в 30 тис. осіб. Саме тому, в тому числі, російські негідники намагаються приховувати сліди свого злочину. Ми робитимемо все, щоб не повторити своїх помилок у маленькому містечку Буча та маленькому містечку Ірпінь", – сказав він.
За словами Авакова, коли обвалився драмтеатр через обстріл, ситуація була трагічною настільки, що нікому не давали розбирати до ладу завали – сил не було і техніки не було на це.
"І це драмтеатр, про який ми всі добре знаємо. А скільки там таких будівель, де завалені люди у бомбосховищах. А коли люди виходять на вулицю – їх стріляють. Одна з перших постраждала будівля МНС. Ті люди, які мали рятувати та допомагати у цій ситуації вони були знищені одні з перших. Що це, як не спеціальна функція геноциду. Ситуація трагічна, ми ніколи не отримаємо точні цифри, ми ніколи не побачимо всієї істини, але ми уявлення про масштаб отримаємо", – підкреслив Арсен Аваков.
Обстановка у Маріуполі
- В обложеному окупантами Маріуполі продовжуються запеклі бої, авіація РФ бомбить місто, жителі залишилися без їжі, води та медикаментів. Про це повідомляє в Twitter Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.
- Маріупольська міська рада повідомила, що після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі Київської області вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії в Маріуполі. Там уже загинули щонайменше 5 тисяч людей.
- Російські окупанти обстрілами майже повністю зруйнували Маріуполь, 90% інфраструктури міста не підлягає відновленню або підлягає частково, повідомив речник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.