Аваков поділився секретною інформацією від крота у Генштабі Росії

Аваков назвав втрати російських окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив нові дані про втрати російських військ в Україні. Він повідомив, що вдалося знову одержати внутрішню штабну інформацію Росії на ранок 28 травня.

Про це Аваков написав у Telegram.

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За його даними, безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ – 33 812 осіб. ПВК – 8903 загиблих.

"Разом 42 715 загиблих", – повідомив Аваков.

Він зазначив, що Генштаб ЗСУ вважає консервативнішим і показує цифру 30 000.

"Зазначу, що порівняно з майже місяць тому отриманим ворожим зведенням, динаміка смертей серед ПВК сповільнилася – було 7869 втрат на 30 квітня, а на сьогодні 8903. Найімовірніше різко скоротилася кількість найманців, які беруть участь у боях. Бажаючих все менше. І це добре. ", – констатував Аваков.

Генштаб повідомив про "ювілейні" втрати РФ

Загальні бойові втрати супротивника з 24.02 до 28.05 орієнтовно складають :

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особового складу – близько 30 000 (+250) осіб ліквідовано,

танків – 1330 (+8) од.

бойових броньованих машин – 3258 (+12) од.

артилерійських систем – 628 (+5) од.

РСЗВ – 203 (+2) од.

коштів ППО – 93 (+0) од.

Літаків – 207 (+1) од.

вертольотів – 174 (+4) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+0) од.

крилатих ракет – 116 (+1) од.,

кораблів/катерів – 13 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 2226 (+0) од.

спеціальної техніки – 48 (+0).

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Авдіївському та Криворізькому напрямках.

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