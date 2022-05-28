Аваков поділився секретною інформацією від крота у Генштабі Росії

Аваков назвав втрати російських окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні
Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив нові дані про втрати російських військ в Україні. Він повідомив, що вдалося знову одержати внутрішню штабну інформацію Росії на ранок 28 травня.
Про це Аваков написав у Telegram.
За його даними, безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ – 33 812 осіб. ПВК – 8903 загиблих.
"Разом 42 715 загиблих", – повідомив Аваков.
Він зазначив, що Генштаб ЗСУ вважає консервативнішим і показує цифру 30 000.
"Зазначу, що порівняно з майже місяць тому отриманим ворожим зведенням, динаміка смертей серед ПВК сповільнилася – було 7869 втрат на 30 квітня, а на сьогодні 8903. Найімовірніше різко скоротилася кількість найманців, які беруть участь у боях. Бажаючих все менше. І це добре. ", – констатував Аваков.
Генштаб повідомив про "ювілейні" втрати РФ
Загальні бойові втрати супротивника з 24.02 до 28.05 орієнтовно складають :
- особового складу – близько 30 000 (+250) осіб ліквідовано,
- танків – 1330 (+8) од.
- бойових броньованих машин – 3258 (+12) од.
- артилерійських систем – 628 (+5) од.
- РСЗВ – 203 (+2) од.
- коштів ППО – 93 (+0) од.
- Літаків – 207 (+1) од.
- вертольотів – 174 (+4) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+0) од.
- крилатих ракет – 116 (+1) од.,
- кораблів/катерів – 13 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2226 (+0) од.
- спеціальної техніки – 48 (+0).
Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Авдіївському та Криворізькому напрямках.
Читайте також: