Аваков обізвав Кіссинджера старою перечницею

Аваков прокоментував заяву Кіссинджера щодо Криму/Фото: колаж: "Сьогодні"
Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав ексдержсекретаря США Генрі Кіссинджера старою перечницею.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Деталі
Аваков згадав, що Кіссинджер 10 років тому — у вересні 2012 року — прогнозував, що через 10 років Ізраїля не стане.
"Готуйте до Близького Сходу без Ізраїля", — процитувала його газета The New York Post.
Проте Кіссинджер помилявся.
"І ось через 10 років 99-річний Кіссинджер у Давосі знову вирішив вигуляти своїх тарганів і висловився про Україну. Ізраїль бореться з ворогами і зникати не збирається. Україна робить те саме! А Кіссинджер — стара перечниця", — написав Аваков.
Зеленський відповів Кіссинджеру за російський Крим
"У Давосі з глибокого минулого виринає, наприклад, пан Кіссинджер і говорить, що нібито треба віддати Росії шматок України. Щоб нібито не було відчуження Росії від Європи. Таке враження, що в пана Кіссинджера на календарі не 2022 рік, а 1938-й, і він думав, що говорить з аудиторією не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені. До речі, в реальному 1938 році, коли родина пана Кіссинджера рятувалася з нацистської Німеччини, йому було 15 років, і він все чудово розумів. І від нього тоді не чули, що треба нібито адаптуватися до нацистів замість того, щоб рятуватися від них чи боротися з ними", — сказав Зеленський.