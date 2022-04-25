Аваков: Ніякого 9 травня не буде, "бункерний дід" не з'являється на публіці

Аваков не вірить у гучні перемиоги Путіна до 9 травня / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін не зможе досягти своїх завойовницьких цілей в Україні.

Таку думку висловив ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв'ю з телеведучою Наташою Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24".

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Аваков розповів, чому він не вірить у ніякі блискучі перемоги Росії до 9 травня, зокрема у чутки про захоплення Молдови. За його словами, причина у самому Путіні:

"Давайте ці фантазії всі відкладемо вбік. "Бункерний дід", за моїми даними, з початку Нового року ні разу не з'являвся на публіці. Все, що ми бачимо – не більш, як монтаж і фейк. Він ні разу не покидав бункер. Все, що відбувається – це монтажі, зроблені через спеціальні програми кадри, що, загалом, говорить про те, що вони там метушаться".

Колишній глава МВС стверджує, що військове керівництво РФ дезорієнтоване і бреше своєму диктатору. Вони бояться зізнатися в тому, що своїх завойовницьких цілей їм досягти не вдасться.

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Нині, за словами Авакова, йде "своєрідна гра хто кого, де росіяни будуть тиснути, а ми маємо тримати свою позицію".

"Але так буде не завжди. Я вважаю, що результат цієї баталії, яка на півдні й сході нашої країни відбувається, буде визначений – не закінчений, а саме визначений – у найближчі два тижні. І якщо у найближчі два тижні ми не побачимо серйозних успіхів із боку армії окупаційних військ, то ми будемо констатувати, що наступ Путіна черговий раз провалився", – сказав ексміністр.

Політик назвав тактику українських військ "філософією активної оборони", суть якої полягає в тому, що спершу треба стримати ворога, а потім добити.

"Тут суттєво покращило наші позиції потоплення крейсеру "Москва", а також численні збиті літаки, адже ми тепер добре підготовлені в протиповітряній обороні", – резюмував Аваков.

Арестович спрогнозував, коли завершиться наступ РФ

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Росія намагатиметься наступати на окремі території України до Нового року.

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"За два, максимум три тижні активна фаза згасне. Вони до 9 травня оголошують якісь проміжні перемоги, кажуть, що завдання виконане, і пропонують вступити в перемовини... Росія спробує накопичити ще резерви, щоб періодично робити якийсь напівнаступ. І десь до кінця серпня вони можуть спробувати ще кудись там наступити. Це буде як операція на сході, а то ще й менше за масштабом", – сказав Арестович.

Якщо наступ улітку провалиться, то РФ спробує ще накопичити сили і в жовтні вдасться до нового наступу.