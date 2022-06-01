Артилерія ЗСУ "зіграла в кішки-мишки" з окупантами: відео знищення ворожої техніки

Артилеристи ЗСУ показали, як нищать окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні
Українські артилеристи зняли ефектне відео знищення військової техніки окупантів.
Відео оприлюднив на своїй сторінці у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.
"Кішки-мишки" та чорний димок. Як воїни 45 окремої артилерійської бригади нищать окупантів", – йдеться в підписі до відео.
Озвучені загальні втрати армії РФ
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.06 становлять:
- особового складу – близько 30700 (+200) осіб ліквідовано;
- танків – 1361 (+3) одиниця;
- бойових броньованих машин – 3343 (+41) одиниці;
- артилерійських систем – 659 (+10) одиниць;
- РСЗВ – 207 (+0) одиниць;
- засобів ППО – 94 (+1) одиниці;
- літаків – 208 (+0) одиниць;
- вертольотів – 175 (+1) одиниці;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 519 (+4);
- крилатих ракет – 120 (+0);
- кораблів/катерів – 13 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2290 (+15) одиниць;
- спеціальної техніки – 49 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.