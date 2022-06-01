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Артилерія ЗСУ "зіграла в кішки-мишки" з окупантами: відео знищення ворожої техніки

Павло Заяць
1 червня, 15:19
Захисники України продемонстрували свою майстерність у ліквідації загарбників

Артилеристи ЗСУ показали, як нищать окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські артилеристи зняли ефектне відео знищення військової техніки окупантів.

Відео оприлюднив на своїй сторінці у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.

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"Кішки-мишки" та чорний димок. Як воїни 45 окремої артилерійської бригади нищать окупантів", – йдеться в підписі до відео.

Озвучені загальні втрати армії РФ

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.06 становлять:

  • особового складу – близько 30700 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків – 1361 (+3) одиниця;
  • бойових броньованих машин – 3343 (+41) одиниці;
  • артилерійських систем – 659 (+10) одиниць;
  • РСЗВ – 207 (+0) одиниць;
  • засобів ППО – 94 (+1) одиниці;
  • літаків – 208 (+0) одиниць;
  • вертольотів – 175 (+1) одиниці;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 519 (+4);
  • крилатих ракет – 120 (+0);
  • кораблів/катерів – 13 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2290 (+15) одиниць;
  • спеціальної техніки – 49 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.